Forum eist onderzoek naar stilliggen Warmtenet

Een provinciale enquête moet de onderste steen boven krijgen over het stilliggen van het warmtenet. Dat vindt Forum voor Democratie in Zuid-Holland.

Het warmtenet is een miljoenenproject dat restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden moet brengen. Het zou volgend jaar moeten werken, maar er gebeurt al een tijdje niks aan het warmtenet.

Veel informatie over het project is geheim verklaard, tot onvrede van Forum voor Democratie.

De vertraging komt deels door problemen bij de aanbesteding, maar wat er mis gaat, is onduidelijk. De gemeente Rotterdam heeft al meer dan 200 miljoen euro in het warmtenet gestoken en ook der provincie heeft er al miljoenen in zitten.