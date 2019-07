Slachtoffer crash zweefvliegtuig komt uit Zuid-Holland Zuid

"Mijn collega en ik mochten het trieste nieuws aan de nabestaanden thuis brengen. We troffen een sterke familie aan die elkaar bijstond en vasthield", twitterde Andy Hensen van het basisteam Drechtsteden Buiten en Papendrecht woensdagavond.

Het toestel crashte dinsdagavond bij de plaats Sisteron in het departement Alpes-de-Haute-Provence in het zuidoosten van Frankrijk. De twee slachtoffers waren op vakantie in de regio. De Belg bestuurde het vliegtuig. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk.