Excelsior Rotterdam geeft G-voetballers een kans

"De Rotterdamse voetbalclub is eindelijk compleet." Hoofdtrainer Ricardo Moniz van Excelsior Rotterdam is duidelijk enthousiast over zijn nieuwe lichting spelers. Het zijn twaalf door de Schiedamse amateurvereniging Excelsior '20 geselecteerde G-voetballers.

Zij spelen komend seizoen namens de Rotterdammers in de Bijzondere Eredivisie. Naast Excelsior doen hier ook G-voetbalteams van andere betaalde voetbalclubs in het land aan mee.

Dat juicht de hoofdtrainer alleen maar toe. "Dit past in onze maatschappelijke aanpak. En soms klagen we wel, maar deze mensen zijn altijd vrolijk. Een voorbeeld voor mijn profspelers," aldus de trainer tijdens het ondertekenen van de contracten.

Floris Koster (15 jaar), is een van de gelukkige geselecteerden. Hij is slechtziend, heeft een verstandelijke handicap en zit pas een jaar op voetbal. Maar zijn eigen trainer raakt ontroert als hij vertelt over zijn inzet, enthousiasme en de ontwikkeling die hij in dat ene seizoen heeft getoond. "Hij had een moeilijke motoriek, maar hij is zo gegroeid. Een geweldige persoon."

Floris zelf vertelt aan iedereen die het maar wil horen, dat hij nu bij Excelsior mag spelen. Een club waar hij weleens van gehoord had, maar nog nooit geweest was. "Ik ben blij en trots op mezelf."

Moeder Cindy Groote gunt haar zoon deze mooie kans. "Hij is zo ontzettend enthousiast en geniet enorm. En het is mooi dat deze jongeren ook hun droom kunnen najagen."