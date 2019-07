Rotterdam heeft tienduizenden woningen meer nodig

Het huidige geplande aantal woningen is nog onvoldoende.

Minimaal 50 duizend woningen komen er bij in Rotterdam tot 2040. Een idee is onder meer om de Rijnhaven voor een deel te dempen.

Dat blijkt uit de Strategische Verkenning Verstedelijking van de gemeente.

De verwachting is dat tegen 2040 zo'n 65 duizend woningen nodig zijn om aan de groeiende vraag te voldoen. De huidige woningbouwplannen zijn daarvoor niet toereikend genoeg. De komende collegeperiode staan er 18 duizend nieuw woningen gepland. Tot aan 2040 zijn er plannen voor 36.500 woningen.

Daarbij zijn inbegrepen de plannen voor Nieuw Kralingen, Wielewaal, Park Zestienhoven, diverse woontorens in de binnenstad en Katendrecht. Ook studieplannen voor Schiehaven Noord en Oostdijk zijn er in meegenomen.

Volgens de gemeente is er behoefte aan meer woonruimte in de stad met hoogbouw, voor zogeheten dynamische een- en tweepersoonshuishoudens.

Er zou ook vraag zijn naar meer rustige en groenstedelijke woongebieden voor gezinnen. Die woningen zullen vooral in de regio gebouwd worden.

Groei

De extra woningen zijn nodig omdat Rotterdam blijft groeien. Het vormt voor de gemeente een mooie aanleiding om woningbouw te combineren met bijvoorbeeld de transformatie van oude haven- en bedrijfsterreinen in de stad. De bedoeling is om daarmee ook te zorgen voor meer groen, beter en sneller openbaar vervoer en betere voorzieningen en meer banen.