Rotterdam steunt Olympische topsporters

Het duurt nog een jaar voor de Olympische Spelen in Tokyo beginnen, maar Rotterdam wil 'onze sporters' wel alvast een steuntje in de rug geven. Daarom is donderdagochtend tijdens het Ondernemersontbijt Rotterdam 'Olympic Ground' geïntroduceerd.

Olympic Ground is een initiatief van Rotterdam Topsport en haar partners (waaronder RTV Rijnmond). De bedoeling is dat het de regionale sporters aan niets ontbreekt in hun voorbereiding op de Spelen en dat er meer aandacht komt voor de lange en zware weg die zij moeten afleggen. Speciaal daarvoor zijn sponsorpakketten in het leven geroepen waarmee je voor 2020 euro sporters kunt steunen in hun jacht op Olympisch succes.

De hele stad achter de atleten die op 24 juli 2020 bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokyo hopen te zijn. 500 mensen uit het bedrijfsleven en 50 sporters waren aanwezig bij de kick-off van Olympic Ground in de Burgerzaal van het stadhuis tijdens het Ondernemersontbijt Rotterdam. Onder andere Peter Blangé (goud op de Spelen van Atlanta in 1996) en sportwethouder Sven de Langen kwamen aan het woord.