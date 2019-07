Scooterrijder gooit vuurwapen weg tijdens vlucht voor politie

Een 21-jarige man is woensdagavond op de vlucht geslagen voor de politie: hij bleek nog een straf te moeten uitzitten voor witwassen. Onderweg gooide hij ook nog een vuurwapen weg.

De man reed samen met een ander over de Rochussenstraat in Rotterdam-Middelland op een scooter toen de politie hen in het oog kreeg. Toen de politie hen aansprak, ging hij ervandoor. Pas toen de agent na meerdere waarschuwingen zijn wapen op hem richtte, stopte zijn vlucht.

Zijn mede-scooterrijder ging er in de tussentijd ook vandoor, maar kon een paar straten verderop alsnog worden aangehouden: hij bleek geen rijbewijs te hebben.