De Tesla was gestolen. Foto: MediaTV.

Een 35-jarige man heeft donderdagmorgen in Rotterdam-Zuid een ravage aangericht met een gestolen Tesla. De man ramde op zijn vlucht een auto op de Laan op Zuid. Hij werd op de Lodewijk Pincoffsweg aangehouden.

Volgens de politie was de man mogelijk onder invloed van drugs. De autodief, die de auto in Vlaardingen stal, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.