Analyse: Feyenoord en het dilemma rond Steven Berghuis

Feyenoord wil Steven Berghuis deze zomer helemaal niet verkopen. En al helemaal niet aan een concurrent. Welk signaal geeft Feyenoord af richting de achterban en de nieuwe trainer Jaap Stam als Berghuis wordt verkocht aan PSV?

Vanaf het moment dat in juni duidelijk werd dat Steven Bergwijn wel eens bij PSV zou kunnen vertrekken en Berghuis dan als optie in Eindhoven werd gezien, heeft Feyenoord er alles aan gedaan om de aanvaller in Rotterdam te houden.

De gesprekken met Berghuis verliepen dan ook positief. Door hem te pleasen met het rugnummer 10 en hem een nog prominentere rol binnen het elftal te geven, ging iedereen er bij Feyenoord vanuit dat Berghuis zou bijtekenen.

Raiola

In Rotterdam wil men verder ook niets weten van een transfer en wordt het nog twee jaar durende contract er nadrukkelijk bij gehaald. Feitelijk is dat ook zo en bepaalt Feyenoord of het wel of niet met PSV om de tafel wil en waar Berghuis dit seizoen speelt. Maar er is nog een extra horde.

Feyenoord heeft de pech dat Mino Raiola de zaakwaarnemer is van de 14-voudig international. De Italiaan heeft het onderhandelen uitgevonden en zal alles uit de kast halen om een transfer af te dwingen. Raiola heeft met de transfers van Zlatan, Pogba en onlangs De Ligt wel voor hetere vuren gestaan. Overigens worden de gesprekken tussen Berghuis en Feyenoord met name gedaan door de compagnon van Raiola: voormalig AZ-speler José Fortes Rodriguez.

Is het uniek dat PSV bij Feyenoord de beste speler probeert weg te halen? Nee. In 1985 werd Ruud Gullit weggekocht uit De Kuip en in 2011 Georginio Wijnaldum. Beide spelers wisten via 'tussenstation' PSV de internationale top te bereiken en met respectievelijk AC Milan en Liverpool de belangrijkste Europese beker te winnen. Dus ziet Berghuis PSV als een stap hogerop? Ja. Maar wil PSV hem louter om zijn voetbalcapaciteiten of helpt het PSV ook om concurrent Feyenoord te verzwakken?

Volgend jaar plaatst de kampioen van Nederland zich namelijk weer rechtstreeks voor de Champions League en speelt de nummer twee voorronde. Door Berghuis weg te kapen verkleint PSV de kans dat Jaap Stam met het jonge Feyenoord verrast en PSV van de Champions League miljoenen weghoudt. Zeven jaar geleden wist trainer Ronald Koeman het PSV van Dick Advocaat met sterren als Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum, Dries Mertens en Memphis Depay achter zich te houden. PSV nam Feyenoord, dat een jaar eerder tiende werd, totaal niet serieus en liet zelfs de overbodige Otman Bakkal op huurbasis naar De Kuip vertrekken. Mocht PSV met Berghuis inderdaad in het miljoenenbal komen dan is de investering 'Berghuis' in één keer terugverdiend.

Liefhebber

Gaat het Berghuis dan alleen maar om meer geld bij Feyenoord? Nee. Berghuis is een liefhebber en gaf bij zijn komst naar Feyenoord een miljoenensalaris bij Watford op om in Nederland te kunnen spelen. Uiteraard vindt zijn management wel dat Berghuis een flinke salarisverhoging verdient. Met zijn status kan hij dat dat bij iedere andere club wel krijgen.

Moet Feyenoord dan tornen aan het salarisplafond en van Berghuis met afstand de best betaalde speler in de selectie maken? Zoals bijvoorbeeld Ajax bij Dusan Tadic heeft gedaan. Nee, vinden ze in Rotterdam. Feyenoord zou liever zien dat er met het opwaarderen van zijn contract een clausule wordt ingebouwd, zodat Berghuis bij een vertrek volgend jaar een groot gedeelte van de transfersom in eigen zak kan steken. Net als Tonny Vilhena deze zomer deed. Ook hier geldt weer dat deze investering zich dubbel en dwars terug betaalt als Feyenoord met Berghuis de Champions League haalt.

Kunnen we het ons wel veroorloven om een miljoenenbod van PSV op Berghuis af te slaan? Dat is de belangrijkste vraag die Feyenoord zichzelf zal stellen. Het mislopen van de 17 miljoen euro van Newcastle United voor Nicolai Jørgensen ligt nog vers in het geheugen. Is er dan alleen het sentiment van niet verkopen aan een concurrent?

Stel dat een club als Eintracht Frankfurt of Sevilla 15 tot 20 miljoen euro zou willen neerleggen voor de creatieve aanvaller. In dat geval zou een transfer altijd bespreekbaar zijn. Zeker omdat er nog nooit een speler voor zoveel geld De Kuip heeft kunnen verlaten en Feyenoord heeft het geld hard nodig. De Rotterdammers zouden dan de komende weken eindelijk kunnen investeren en zich niet verder blind hoeven staren op transfervrije gokjes. Maar in het aantrekken van niet transfervrije spelers is Feyenoord de laatste jaren niet uitgeblonken. Bovendien begint de competitie al over drie weken en loopt Feyenoord het risico om net als vorig seizoen met een valse start te beginnen. In Europa en in de eredivisie.

Jansen vs Raiola

Het wordt de komende dagen/weken een mooi pokerspelletje tussen Feyenoord, PSV en het management van Berghuis. Saillant detail is dat Feyenoord deze zomer bij ingaande en uitgaande transfers de hulp inroept van Rob Jansen. Het is een publiek geheim dat hij als intermediar deze zomer wordt ingevlogen en zo bijvoorbeeld ook aan tafel zat bij de lucratieve transfer van Tonny Vilhena naar FK Krasnodar. Staan Raiola en Jansen straks lijnrecht tegenover elkaar in het pokerspel rond Steven Berghuis? Zoals bekend hebben de twee een bloedhekel aan elkaar vanaf het moment dat Jansen ooit Raiola ontsloeg. Het wordt interessant of het een Deal or no Deal gaat worden.

Sinclair Bischop, sportverslaggever en Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond