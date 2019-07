Gepimpte caravans van Hoeksche Waard naar Zwarte Cross

De vriendengroep is 's ochtends nog niet helemaal compleet. "De rest komt vanavond of morgen", zegt een van de jongens die zelf voor de twaalfde keer gaat. "Zwarte Cross is begonnen met een stel vrienden die op een stukje land op zaterdagmiddag gingen crossen. Dat is uitgegroeid tot 225 duizend bezoekers die er jaarlijks komen."

Op de met felle kleuren beschilderde caravans staan leuzen als 'Born to be wild', 'Niks is onmogelijk' en 'Kamelenjagers'. De jongens en meisjes hebben er flink hun best op gedaan, of... "M'n best is een groot woord, maar we hebben er een mooi caravan van weten te maken", zegt een festivalganger voorzichtig.

"Het motto van vorig jaar - 'Leven na de dood' - staat er nog op. Het motto van dit jaar is 'Niks is onmogelijk', dus dat hebben we er ook bijgeschilderd. En het Hoeksche Boer on Tour-logo dat we vorig jaar hebben laten maken staat erop. Dus we worden wel bekend daaro denk ik."

Het is voor de jongeren het feestje van het jaar. "Je moet er echt bij zijn geweest om te voelen wat wij voelen. Het worden korte nachtjes, maar wel echt gezellig."

