Dag van de waarheid: NPO in Rotterdam voor songfestival

De NPO, organisator van het Songfestival, is donderdag in Rotterdam om te bekijken in hoeverre Rotterdam geschikt is als gaststad van het songfestival. Woensdag bracht de delegatie een bezoek aan de Rotterdamse concurrent: Maastricht.

Ahoy wordt als locatie gezien voor het songfestival. Bij dit bezoek wordt vooral gekeken naar de technische aspecten van de zaal. Er wordt een rondleiding gegeven aan de aanwezigen, waarbij onder meer gekeken wordt naar de mogelijkheden voor het decor, ontmoetingsplekken voor fans, de inrichting van de zaal en mogelijkheden voor evenementen naast het Songfestival.

Bijdrage

De organisatie kiest tussen Rotterdam en Maastricht omdat in die steden niet alleen plek is voor de tv-shows, maar ook op beide locaties genoeg ruimte is voor bijvoorbeeld kleedkamers en een perscentrum. Verder hebben die steden voldoende hotelkamers en zijn ze volgens de NPO bereid om een flinke financiële bijdrage te leveren.

Prachtlocatie

Wethouder Said Kasmi: "Dat is heel mooi nieuws. We staan hier in de startblokken. Wij denken dat Rotterdam uitermate geschikt is om het Songfestival te organiseren. Een échte stad van nu die we graag delen met de rest van de wereld: mediageniek, divers, een stad van innovatie, creativiteit en architectuur en met Ahoy een prachtige locatie."



Den Bosch, Arnhem en Utrecht kregen dinsdag te horen dat ze niet meer meedoen, omdat deze steden lager scoorden bij de belangrijkste eisen voor het evenement.



Half augustus wordt naar verwachting bekend waar het liedjesfestijn in 2020 wordt gehouden.