De zomer vieren op Tiengemeten: 'Dit is een speeltuin zonder speeltoestellen'

Chantal en Annette van Natuurmonumenten namen presentator Dennis Kranenburg mee over het eiland en lieten hem zien wat er zoal te doen is op het eiland.

Chantal van Burg werkt voor Natuurmonumenten als boswachter communicatie en beleven. "Het is al heel bijzonder om naar een gebied te gaan waarvoor je het water over moet. Voor ons is het werk, maar het blijft iedere dag bijzonder", zegt Chantal. "Wie kan nou zeggen: ik ga met de boot naar m'n werk toe?" Zij ziet hoe mensen hier kunnen genieten van de natuur en het eiland en ja: ook tot rust komen.

Annette den Dulk werkt bij het bezoekerscentrum. "Je kunt hier wandelen, je kunt met de fiets het eiland wat sneller zien, je kunt mee met excursies met de boswachter, je kunt naar speelnatuur voor gezinnen. Er is zoveel te doen hier", zegt Annette enthousiast.

Vogels, reeën en runderen

Een goede reden om Tiengemeten te bezoeken is het aantal dieren op het eiland. "Het is het eiland van de bever. Er zijn heel veel verschillende vogels en reeën. De Schotse hooglanders verwelkomen je als je met de pont aankomt. Het eiland is ook een walhalla van insecten."

Er komen zo'n 55 duizend bezoekers per jaar met de pont naar Tiengemeten. "De drukte ervaar je niet als je hier bent. Het is verspreid over het eiland, de drukte is alleen op de pont. Na twee uur struinen kom je niemand meer tegen."

Speeltuin zonder speeltoestellen

De meeste drukte is altijd in de middenkern, daar zijn de meeste voorzieningen. Tweehonderd meter na het bezoekerscentrum zit het Landbouwmuseum, Speelnatuur en Gasterij De Gezusters. "Voor gezinnen is Speelnatuur een Walhalla. Als je hier met je kinderen naar toe gaat, heb je echt een unieke belevenis. Dit is een speeltuin zonder speeltoestellen, waar de kinderen zich de hele dag vermaken."

"Het is hier nog spelen zoals vroeger", vult Annette aan. "Op ontdekking gaan. Als je hier naartoe gaat, moet je niet je beste kleren aandoen, want je hebt hier echt een modderglijbaan. Waan je even een echte bever en ga die glijbaan af!"

Vliedberg

Het eiland heeft naast veel recreatie ook negen bewoners en een zorgboerderij met 27 cliënten. Het mooiste uitzicht over het eiland en omgeving heb je vanaf de Vliedberg.

"Je kijkt uit op het kommoeras waar heel veel vogels op afkomen", legt Chantal uit. "Het is een soort badkuip die het regenwater opvangt. Het is de levensader van Tiengemeten."

Huifkartocht

Misschien wel de bekendste attractie van Tiengemeten zijn de beverburchten. Boswachter Eduard neemt bezoekers mee op speurtocht naar beversporen. Ook kun je mee op een huifkartocht. "Er staan twee majestueuze Belgische paarden voor. Dan ga je met boer Piet en een gids van Natuurmonumenten over het eiland en krijg je alle verhalen over Tiengemeten te horen."

Voor een compleet overzicht Kijk op de website onder het kopje activiteiten.