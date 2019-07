Verdachten liquidatiezaken langer vast

De drie nieuwe verdachten die zijn aangehouden in een groot onderzoek naar verschillende liquidaties en pogingen daartoe, blijven in de cel zitten. Twee van hen komen uit Rotterdam en Spijkenisse.

Het gaat om Radjesh S., Reaginon A. en Gwensly G. De rechtbank Utrecht, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol, besloot hen langer vast te houden omdat de verdenkingen zwaar genoeg waren.

Twee van de verdachten zijn door de Schiedamse kroongetuige Tony de G. aangewezen als de mannen die in april 2017 Farid Souhali hebben doodgeschoten op de parkeerplaats van een sportschool in Den Haag. De derde zou betrokken zijn bij een liquidatiepoging in Doorn eind juni 2017.

De volgende zitting is op 4 oktober. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk besproken. Dat zal waarschijnlijk pas eind volgend jaar gebeuren.