Wonen op natuureiland Tiengemeten is 'zalig, lekker rustig'

Ben woont sinds 1997 op Tiengemeten en vindt het lekker rustig. "Van de bezoekers heb je weinig last, die lopen voorbij", vertelt Ben. Soms vragen bezoekers hem wat, maar dat vindt hij leuk. Hij kwam via via op Tiengemeten terecht. Iemand met wie hij vroeger veel in dezelfde bar kwam, woonde er al. "Toen zijn we hier een keer wezen kijken en ik dacht: dat lijkt mij ook wel wat. Zo van lieverlee ben ik hier terechtgekomen."

Een van zijn vrienden was Hugo, een bekende en geliefde verschijning op Tiengemeten. Hugo was vroeger de rattenvanger van het eiland en leidde ook graag mensen rond. Hij overleed in mei van dit jaar en wordt door de vaste bewoners gemist. "Hij was een markant figuur", zegt Ben, die iedere donderdag met Hugo ging kaarten.



Idahoeve

Naast de negen vaste bewoners, staat op Tiengemeten ook de Idahoeve, een beschermde woonvorm voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Lieske Sperling is teamcoördinator op de Idahoeve. Zij vaart dagelijks met de pont naar Tiengemeten. "Mensen wandelen graag in de natuur, maar we doen ook werkprojecten. We hebben een stuk landbouwgrond waar we onze eigen groente verbouwen. Dat doen we op een biologische manier, een manier die wel bij het eiland past", vertelt Lieske. Cliënten helpen ook met het onderhouden van de tuin en het verzorgen van de aanwezige schapen, kippen en pony's.

Rust vinden

De mensen die op de hoeve wonen, worden uitgekozen door de zorginstellingen waar ze al bekend zijn en waarvan men denkt dat ze op Tiengemeten wat meer hun rust gaan vinden. "Wat we hier vooral proberen, is dat mensen vooruit gaan kijken naar de toekomst en kunnen bouwen aan het vergroten van zelfstandigheid en vaardigheden."

Daarbij hoort dagelijks begeleiding en een duidelijke dagstructuur. En natuurlijk lekker buiten bezig zijn. "Daar wordt iedereen altijd weer gezond en blij van", zegt Lieske.

Op de hoeve zijn 27 appartementen. In een daarvan woont al bijna vier jaar Robert. Hij vind het leuk, er is veel natuur en hij kan er hard werken. Vandaag gaat hij de dieren verzorgen en koken; restjes. Vindt hij dat lekker? "Ja, soms." De restjes bestaan vanavond uit lasagne, bami en macaroni. Maar de restjes op de Idahoeve krijgen altijd wel een twist. "We hebben momenteel heel veel courgette van het land, die verwerken we door de restjes", vult Lieske aan.

Niet weggestopt

Je kunt niet zomaar naar binnen lopen, maar de Idahoeve probeert een open plek te zijn. Het verwijt klinkt wel eens dat ze mensen met psychische problemen wegstoppen op Tiengemeten, maar daar is Lieske het absoluut niet mee eens. "Als je ziet hoeveel toeristen op dit eiland komen, dan denk ik dat we onderdeel zijn van de maatschappij." Daarnaast is er een winkeltje met producten en doen cliënten onderhoudswerkzaamheden op het eiland. Dan is er genoeg contact met bezoekers.