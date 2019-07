Rotterdam kijkt kunst af van Tel Aviv voor songfestival

Werknemers van de gemeente Rotterdam zijn naar Tel Aviv afgereisd om daar informatie in te winnen over de organisatie van het Eurovisie Songfestival, om zo nog sterker beslagen ten ijs te komen.

De bedoeling was om te bekijken hoe het in Tel Aviv is gegaan, wat er wel en niet goed ging en hoe bijvoorbeeld evenementen rondom het songfestival georganiseerd kunnen worden. De ervaringen vanuit Israël kunnen worden meegenomen om het komend jaar - bij voorkeur in Rotterdam - beter te gaan doen.

Donderdag was een afvaardiging van de NPO in Rotterdam om een kijkje te nemen in Ahoy om te bepalen in hoeverre Rotterdam een geschikte gaststad zou zijn voor het organiseren van het evenement. De NPO heeft donderdag vooral naar de facilitaire en technische kant van de organisatie in Rotterdam gekeken. De komende tijd zullen er nog meer bezoeken worden gepland met verschillende partijen.

Definitieve keuze in augustus

Behalve Rotterdam is ook Maastricht nog in de running. De NPO zal daar een keuze tussen maken en dit overdragen aan de EBU, de organisatie van het songfestival. Die zal vervolgens half augustus de definitieve keuze voor de locatie doorgeven.

De organisatie van Ahoy hoopt dat het Songfestival naar Rotterdam komt. De druk is wel hoog. Half augustus lijkt nog ver weg, maar lang wachten kan niet, daar is nog veel te veel werk voor te doen. Volgens Ahoy is dit het grootste spektakel dat je kunt organiseren.