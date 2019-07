Miquel Nelom op proef bij Vitesse

Nelom vertrok aan het einde van vorig seizoen vanwege gebrek aan speeltijd bij de Schotse club Hibernian en zit sindsdien zonder werkgever.

De linksback speelde in de zomer van 2013 onder de toenmalige bondscoach Louis van Gaal twee interlands voor het Nederlands elftal. Nelom zat toen in een sterke periode bij Feyenoord, waar hij de vaste linksback van trainer Ronald Koeman was. De afgelopen jaren belandde hij echter op een zijspoor in Rotterdam.

Vanwege de concurrentie kwam hij weinig meer aan bod bij Feyenoord. Begin vorig jaar verhuisde Nelom op huurbasis naar Sparta Rotterdam. Nadat zijn contract bij Feyenoord in de zomer was afgelopen, stapte 'Lord' Nelom over naar Hibernian.