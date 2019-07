Dordt pakt onveilige kruispunten aan

Verkeerswethouder Rik van der Linden heeft het lijstje met 21 kruispunten gemaakt met de inbreng van negenhonderd Dordtenaren. Alle inwoners werden begin dit jaar gevraagd om een top-20 van gevaarlijke verkeerssituaties in te sturen.

Die input werd gecombineerd met statistieken van ongevallen. Dertien van de twintig plekken stonden op beide lijstjes en dat leidde tot een plan van aanpak van verkeersonveilige plaatsen in de stad.

Op vijftien plaatsen kan worden volstaan met andere belijning of bebording. "Bij operatie verfpot moet je denken aan strepen op de weg of haaientanden", legt Van der Linden uit.



Op zes plekken zijn ingrijpender maatregelen nodig, zegt de wethouder: "Bijvoorbeeld door een kruising anders in te richten, inritconstructies toe te passen of snelheidsremmende maatregelen te nemen."

Het gaat hier om de kruisingen Talmaweg-Hugo van Gijnweg, Merwedestraat-afrit N3, de rotonde bij de Blauwe Tunnel en het Leerpark, Willem de Zwijgerlaan-Nassauweg, Vrieseweg-Singel en Vest-Vriesebrug.

Met de politie en de dienst Handhaving wordt gesproken over de meldingen van verkeersovertredingen en snelheidscontroles.