Monumentaal jachthuis in Westmaas wordt landwinkel na renovatie

Het was wel behoorlijk nodig: de renovatie van het monumentaal jachthuis Mariënhof uit de zestiende eeuw in Westmaas. Het gebouw stond op instorten, maar wordt nu gelukkig gerenoveerd.

Donderdag werden de eerste raamkozijnen geplaatst in het gebouw uit 1597, gegin september zijn ze allemaal gedaan. Restauratie was niet meer mogelijk, het zijn replica's geworden. Wél origineel zijn de meeste stenen in de muren, vertelt aannemer Martijn Boele. "De oude scheuren die erin zaten zijn uitgehakt en die worden nu weer ingeboet. Er zit ook wel wat nieuws tussen, maar in principe zijn de stenen nog wel van vroeger."



De stenen zijn niet machinaal gemaakt, en daarom allemaal net wat anders.

Heel authentiek

Heel spannend vindt Boele het renoveren niet. "Wij zijn daarin gespecialiseerd, we weten wel hoe we daarmee om moeten gaan." De boerderij was er slecht aan toe, erkent de aannemer. "Maar ik vind dat hij nog heel authentiek is. Van binnen ook, dat zie je niet vaak."

De renovatie zorgde ook voor een aantal verrassingen. "Er is nog een heel mooie ruimte tevoorschijn gekomen tussen de oude stal en het jachthuis", vertelt Boele. "Ze zijn nu aan het onderzoeken wat dat voor ruimte is geweest.

Geen zak met gouden munten

"Dat was wel uniek", vult Esther Quartel, de eigenaar van de boerderij, aan. "Er zijn wel meer dingen aan het licht gekomen, er zijn mooie tegeltjes gevonden." Lachend voegt ze daaraan toe: "Nog geen grote zak met gouden munten, helaas." De renovatie kost flink wat geld en Esther en Marcel Quartel betalen driekwart zelf. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de renovatie financieel voor ongeveer een kwart.

Als de renovatie klaar is, komt er een landwinkel in het jachthuis. Esther en Marcel fokken runderen en verkopen het eigen vlees straks vanuit het monumentale pand.