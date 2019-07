Wijkagent: 'Buurt WhatsApp niet voor de poes'

Bordjes geven aan dat de BuurtWhatsApp actief is in de wijk

De Vlaardingse wijkagent Kor de Jong is de baas van bijna honderd buurt-WhatsApps. Daarbij zijn momenteel 13-duizend actief. "Het is een groot succes. We hebben al inbrekers op heterdaad betrapt, vermiste personen teruggevonden maar ook huisdieren die weggelopen zijn", zegt De Jong tevreden.

De Vlaardingse agent benadrukt dat de buurtapps voor het laatste eigenlijk niet bedoeld zijn. "Daarvoor ben ik onlangs sociale WhatsApp-groepen gestart. Die zijn wel voor verloren sleutels en knuffels". De groepen die Kor beheert strekken zich uit over de gehele Waterweg en het Westland. "Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Naaldwijk maar ook Barendrecht, en er komen er nog veel meer hoop ik."

Privacyregels

Onlangs bleek dat ook winkeliers zich verzamelen in appgroepen. Het uitwisselen van foto's en gegevens van mogelijke dieven staat op gespannen voet met de strenge nieuwe privacyregels. "Dat gebeurt hier ook. Ik beheer een aantal winkeliersgroepen en zie die foto's ook voorbij komen. Het zijn besloten groepen maar ik hoop toch dat er snel een soort protocol komt hierover. Het blijft lastig maar we gaan er wel mee door".

Het zijn niet alleen verdachte zaken die in de app worden gedeeld. "Het vergroot het 'Wij-gevoel' in de buurt", zegt De Jong. "Laatst was er een dementerende meneer vermist. Door het bericht in de app van de bewuste wijk werd de man snel gesignaleerd en opgevangen door de politie. "Dat is fantastisch! Dus niet altijd boeven. Dit zijn mooie dingen voor de buurt en de politie om af te handelen."

Familie-app

Belangstellenden kunnen zich melden bij wijkagent Kor de Jong. "Ik heb er nu bijna 100 in beheer maar het kan nog groter. Bel of app naar mijn nummer 06.28 33 01 12 en ik kan je toevoegen in jouw buurtapp."

Of hij door al dat drukke vrijwilligerswerk nog wel vrije tijd overhoud? "Ik spreek mijn vrouw nog gewoon buiten de app hoor, maar we hebben wel een familie-app ook", lacht de 57-jarige Vlaardinger.