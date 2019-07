Wethouder: Hoekse Lijn rijdt op 30 september

Die dag rijdt metrolijn B elke twintig minuten van en naar Nesselande en elke tien minuten naar Maassluis. Het is de bedoeling dat een maand later ook lijn A uit Ommoord naar Vlaardingen rijdt. De A- en B-lijn rijden sinds enige tijd tijdelijk tot Pernis.

“Ik schat dat dat ongeveer vier weken later gebeurt”, vermoedt Van Gils. “Laten we daar het in september uitspraken over doen. Anders gaan we weer speculeren. Dan doen we niet meer. Dat is al te veel gebeurd in dit project. We zeggen alleen maar dingen waarvan we zeker zijn.’’

Het alternatieve busvervoer wordt in de beginfase achter hand gehouden om beschikbaar te zijn als er toch nog ‘kinderziekten’ optreden.

Testbedrijf

De Hoekse Lijn is nu nog in de fase testbedrijf. Dat betekent dat er dagelijks wordt getest met metro’s. Volgens Van Gils gaat dat goed: “We hebben 750 keer gereden en we hebben er nog 650 te gaan. Begin september hopen aan de inspectie (leefomgeving en transport, red.) de definitieve vergunning te kunnen aanvragen.”

Volgens Van Gils zijn er nog wel kleine technische problemen. Dat betreft het doorgeven van het signaal aan het voertuig. Daardoor valt het signaal af en toe weg. Dat probleem leek in eerdere fase getackeld, maar is nu toch teruggekeerd. Volgens de wethouder werkt Bombardier hard aan een oplossing.

Van Gils is vol goede hoop dat begin september een ‘go’ kan worden gegeven. Dan is er misschien ook meer duidelijk over de planning voor het doortrekken van de Hoekse Lijn van Hoek van Holland naar het strand.

Vijf maanden

De Hoekse Lijn was ooit voorbestemd om in september 2017 te gaan rijden. De vijf maanden die was uitgetrokken om de NS-spoorlijn om te bouwen tot lightrailverbinding bleek echter veel te kort. Onder meer door technische tegenvallers, zoals de spoorbeveiliging, liep het project forse vertraging op. De totale kosten zijn 462 miljoen euro, 90 miljoen euro meer dan begroot. Wethouder Pex Langenberg van Rotterdam sneuvelde op het dossier.