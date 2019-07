'Leguanen van Mark Rutte' te zien in Blijdorp

Op veel Caraïbische eilanden is deze leguaan verdwenen of is de populatie hard achteruit gegaan, meldt Blijdorp. Sinds een paar jaar is er een groot actieplan om de soort voor uitsterven te behoeden.

Er zijn meer oorzaken voor het uitsterven: aantasting van het leefgebied, het verkeer en bedreiging door honden, katten en geiten. Maar de Antilliaanse leguaan heeft het meest te vrezen van de gewone groene leguaan. De laatste komt van nature niet voor op Sint-Eustatius, maar is er de laatste jaren wel gezien. Daardoor raken de soorten vermengd.

Fok

Blijdorp heeft aangeboden de fok van deze dieren op zich te nemen. Het is één van de drie dierentuinen in Europa met deze soort in de collectie. In het Oceanium was sinds een paar jaar al een mannetje te zien voor het publiek. De vier leguanen zitten nu in het Natuurbehoudscentrum.