Ahoy Rotterdam en songfestivalorganisatie bespraken elk detail van het bidbook

De gemeente Rotterdam en de directie van Ahoy zijn klaar voor de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam. Ook Maastricht is nog in de race, maar de Rotterdamse wethouder Said Kasmi heeft er veel vertrouwen in dat de organisatie voor zijn stad kiest.

Donderdag kwam een delegatie van het festival naar Rotterdam om de locatie te bekijken en de voorwaarden te bespreken. Half augustus valt de beslissing.

'Een groot circus'

De delegatie bezocht donderdagochtend Ahoy. "Het overleg was ongelofelijk inhoudelijk", zegt Ahoy-directeur Jolanda Jansen. "Eerst zijn we heel erg in detail door het bidbook gelopen, we hebben ons als stad gepresenteerd en natuurlijk een rondje gelopen door het gebouw. We hadden wat ideeën over de verschillende ruimtes, die hebben we bekeken en zo zijn we een aantal uren bezig geweest."

De medewerkers van Ahoy hebben de afgelopen tijd goed gekeken naar de eisen van de festivalorganisatie om zo goed voorbereid te zijn op de komst van de delegatie. "We hebben de afgelopen periode het een en ander aan huiswerk gedaan, bijvoorbeeld bij collegagebouwen die de afgelopen jaren het festival hebben georganiseerd, zoals Stockholm, Wenen en Lissabon", zegt Jansen.

"Het was heel goed om dat met elkaar te bespreken. Een hele belangrijke les is dat dit alles groter is dan alles wat denk ik ooit hebben meegemaakt met elkaar."

"Het wordt zo dadelijk een groot circus, neem ik aan", zegt wethouder Said Kasmi. "Er zijn zo meteen 246 miljoen kijkers wereldwijd. Ogen die gericht zijn op Rotterdam en heel veel bezoekers die hier natuurlijk zijn in de stad. We staan in de startblokken om dat in goede banen te leiden."

Junior Songfestival

Ruim tien jaar geleden streek het Junior Songfestival al neer in Rotterdam en dat is de organiserende European Broadcast Union (EBU) niet vergeten, denkt Sietse Bakker van de NPO:

"De EBU heeft van het Junior Songfestival hier in 2007 goed ervaringen gehad. Ik denk dat dat zeker meeweegt. Ahoy is een hele mooie locatie voor drie hele spectaculaire tv-shows. Er zijn natuurlijk allerlei ruimten daaromheen voor pers, hospitality en delegaties die hier naar toe zouden komen voor het festival."