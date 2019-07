Inspecties onderzoeken moord meisje in Maasstad Ziekenhuis

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) beginnen een onderzoek naar de dood van een Hoogvliets meisje op 15 maart in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Op basis van nu beschikbare informatie vinden de inspecties het nodig om uit het geval lering te trekken, schrijft wethouder Bokhove aan de Rotterdamse raad.

Het 8-jarig meisje werd dood gevonden op een afdeling in het Rotterdamse ziekenhuis. Zij was daar met haar vader naar toe gegaan, omdat de man meende dat hij hulp nodig had. De vader heeft bekend dat hij het meisje om het leven heeft gebracht. Zijn dochter had steekwonden.



Het onderzoek wordt pas in september gestart als het Openbaar Ministerie met het strafrechtelijk onderzoek klaar is.