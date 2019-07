VIDEO: Salamander en wortel uit de 3D-printer op het menu in verzorgingstehuis

"Het gepureerde voedsel ziet er niet altijd even smakelijk uit." Daarom is de zorginstelling in de weer gegaan met de 3D-printer. Zodat het eten er aantrekkelijker uit ziet voor de bewoners.

"Het is puur natuur! Het is gewoon wortel met een beetje peper en zout", vertelt manager horeca Ad Verhagen van de zorginstelling.

De 3D-hapjes vallen donderdag in de smaak van de bewoners: "Het is een kunstwerk! Maar dan om op te eten", zegt een 98-jarige bewoonster. "Lekker!", vult een mannelijke bewoner aan.

Het project is een samenwerking met twee hogescholen. "Het is nog een experiment. We kunnen nog geen gigantische maaltijden printen, maar we gaan wel met grote stappen vooruit!", besluit de horecamanager.

