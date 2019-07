Niet een, maar twee eenden met pijl in de borst in Rotterdam-West

In Rotterdam-West vliegen niet één, maar twee eenden rond met een pijl in de borst. Dat zegt de politie.

"Donderdagmiddag kregen we een melding over een eend die een pijl in zijn lijf had. Wij dachten eerst dat het dezelfde was als die eerder was gezien op de Hoekersingel. Niets bleek minder waar."

Vorige week vrijdag probeerde de dierenambulance voor het eerst om een eend met een pijl uit de borst te vangen. Maar het dier slaagde er steeds in om weg te vliegen. Ook woensdag werd er weer gezocht. Beide keren werd het dier gezien in de buurt van de Professor Poelslaan in Rotterdam-West. Het dier loopt en zwemt nog steeds rond.

Een woordvoerder van de dierenambulance heeft eerder gezegd dat het dier de verwonding kan overleven. "Er zijn zelfs gevallen bekend van dat de pijl er uit zichzelf uitvalt. Maar liever hebben wij het dat we die pijl eruit halen. Het is natuurlijk van de zotten dat iemand dit doet."

Ook de politie noemt het onacceptabel dat iemand pijlen op de eenden schiet.