Dordts afvalbedrijf ruimt eikenprocessierupsen: 'Deze klus is echt immens'

Op twee plekken in het land gaan afvalverwerkers eikenprocessierupsen opruimen. HVC in Alkmaar en Zavin in Dordrecht gaan 300 ton rupsen verwerken die worden aangeleverd door de groenbedrijven in het land.

De meeste afvalverwerkers in Nederland zijn niet erg happig op de verwerking van de rupsen en hun nesten. De haren kunnen voor serieuze gezondheidsproblemen zorgen. Voor de veiligheid van medewerkers en omwonenden, worden de rupsen stevig verpakt.

"Als er nog haartjes zitten aan de buitenkant van de vaten waarin de rupsen worden vervoerd, dan kan het gevaarlijk zijn", zegt directeur Ron Roffel.

Om die reden hebben meerdere afvalverwerkingscentrales geweigerd om de diertjes te verwerken. "Ik vind dat niet zo raar", gaat Roffel verder. "Het kan toch acht jaar duren voordat die haartjes hun schadelijke werking kwijt zijn. En daar wil je je mensen niet aan blootstellen"

Zavin heeft al ervaring met het verwerken van de rupsen. "Maar de hoeveelheden waar we het nu over hebben is echt immens. Daarom heeft het nu andere vormen aangenomen."



Op veel plekken in het land zijn de eikenprocessierupsen en plaag. Vorige maand gingen nog twee basisscholen in Schiedam dicht vanwege de overlast.Afvalbedrijven wil helpen met het opruimen van de rupsen. Om verspreiding van de haren van de eikenprocessierupsen te voorkomen, worden de rupsen verpakt in kunststof vaten of in sterke bigbags.

Voor Zavin in Dordrecht is het verwerken van dit soort afval niet nieuw. De afgelopen weken hebben ze al eikenprocessierups verbrand en verbranden bijvoorbeeld ook ziekenhuisafval.​