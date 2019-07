D66 over uitbreiding preventief fouilleren: Komt er een zwarte lijst van Rotterdammers?

D66 maakt zich samen met GroenLinks en Denk grote zorgen over de plannen in Rotterdam om risicovolle personen vaker preventief te fouilleren. Het Rotterdamse college wil dat doen om het toenemende vuurwapengeweld in de stad tegen te gaan.

Het gaat om mensen die verdacht vaak opduiken in onderzoeken van de politie, maar niet opgepakt kunnen worden omdat er geen specifiek bewijs tegen hen is. Preventief fouilleren mag nu alleen in bepaalde gebieden en niet bij één specifiek persoon.

"Voor D66 is individuele vrijheid een belangrijk goed. Een goed dat beschermd en gekoesterd dient te worden door de overheid. Fouilleren, en preventief fouilleren, zijn een grote inperking van deze vrijheid", schrijft D66'er Nadia Arsieni.

"De fracties van D66, GroenLinks en Denk willen benadrukken dat wij ons ook zorgen maken om het toenemende vuurwapengeweld. Maar wij zijn geen voorstander van preventief fouilleren zonder goede waarborgen. Het is volstrekt onduidelijk welke personen in aanmerking zouden komen voor een preventieve fouilleeractie en waarom. Gaan we werken met een soort zwarte lijst voor Rotterdammers, gebaseerd op de onderbuikgevoelens van de politie?"

De partijen willen over de geplande uitbreiding praten in een gemeentelijke commissie. Ze maken zich zorgen over het vertrouwen van mensen in Rotterdam in de politie. "Jongeren en Rotterdammers met een migratieachtergrond hebben een lager vertrouwen in de politie dan anderen. Preventief fouilleren kan dit nog verder schaden."