Exotische mier terroriseert Rotterdamse straten

In Rotterdam-Hillegersberg ondervinden bewoners van een aantal straten veel last van een kleine exotische mier: het mediterraan draaigatje. Een mier die ook nog eens heel moeilijk te bestrijden is. "De mieren terroriseren in zeer grote getale onze straten, tuinen én komen zelfs in huis", baalt bewoner Bart Beerden.

"De mier richt schade aan, verspreidt eiwitten, we hebben veel last van bladluis en hij prikt nogal", vertelt Beerden. Dat laatste ondervond ook mevrouw Gerdt. "Het is heel onplezierig. Je moet echt oppassen als je op het terras zit. Ze zijn agressief en hebben mij al een keer te pakken gehad."

Het bestrijden van het mediterraan draaigatje is lastig. "Dat heeft de gemeente gedaan met een gel", zegt Beerden. "Dat heeft dan een paar uurtjes zin. Bewoners beginnen uit frustratie zelf spul te gebruiken, maar dat heeft ook niet het juiste effect."

Peter Muilwijk, plaagdierenexpert van de gemeente Rotterdam, onderschrijft het probleem in Hillegersberg. "Zo'n 250 woningen hebben last van het draaigatje. Het is lastig om deze mieren aan te pakken. Ik wil de bewoners heel graag helpen, maar we moeten het doen met de bestrijdingsmiddelen die ingezet mogen worden. Ik hoop dat wij ooit andere middelen kunnen inzetten die wel effect hebben."

Vloeistof ingezet

"Heel lang hebben wij een gel aangebracht", vervolgt Muilwijk. "Om de nestontwikkeling te remmen. De laatste tijd hebben wij een vloeistof ingezet, maar de vraag is nog een beetje of de mieren doodgaan of dat wij ze verdrijven. Deze mier heeft de eigenschap om om te lopen, dat ze het middel gaan vermijden. Het moet ook niet zijn dat ze de wijk uitlopen."