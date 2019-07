LIVE: Overhandiging D-day vlag aan president Trump

Het gaat om een vlag die in 1944 op D-day als eerste aan land kwam in Normandië. Kreuk is de eigenaar van deze Amerikaanse vlag. De kunsthandelaar kocht de vlag drie jaar geleden op een veiling in de Verenigde Staten voor 450 duizend euro.

De overhandiging is live te volgen via dit YouTube-kanaal van het Witte Huis:



De kunsthandelaar had destijds meteen het plan om de vlag aan Amerika te schenken, maar Kreuk wilde dat Trump naar Nederland zou komen om hem te halen. Dat gebeurde niet. De vlag gaat naar het Smithsonian Nationaal Historisch Museum in Washington DC.