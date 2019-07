Meer fietsenstallingen en bredere fietspaden in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft een plan gemaakt om fietsers ruim baan te geven in de stad. Doel: minder autoverkeer in de stad en meer ruimte voor groene alternatieven.

Zo komen er de komende jaren bredere fietspaden, meer stallingsplekken bij stations en is het de bedoeling dat alle kinderen in Groep 7 fietsexamen afleggen.

Een grote uitdaging voor het stadsbestuur is de veiligheid op fietspaden. Er komen steeds meer verschillende fietsers. Zo zijn er mede door de opmars van elektrische fietsen hele snelle, maar ook erg trage fietsers. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen in de mate van ervaring met fietsen.

Wethouder Judith Bokhove over het plan: “Meer fietsen is gezond en bovendien houden we met minder auto’s meer ruimte over voor groen in de stad. Daarnaast ben je in de stad vaak ook gewoon sneller op je bestemming, als je de fiets pakt.”

In het rapport staat ook dat het veiliger voor fietsers moet worden bij scholen en dat verkeerslichten zo moeten worden afgesteld dat fietsers voorrang krijgen.