"Als je er een doodslaat, dan komen er drie op zijn begrafenis"

Bewoners in de Rotterdamse wijk De Esch zijn het meer dan zat. Sinds een tijdje is er een ware vliegenplaag in de omgeving van het Dienstkraanpad. Een niet geleegde ondergrondse afvalbak is volgens de bewoners de oorzaak van de problemen.

"Als ik thee heb gezet en ik loop even naar het toilet, dan heb ik vijf vliegen in de thee als ik terug kom. Je kan er niets aan doen", zegt een bewoonster tegen een verslaggever van RTV Rijnmond.

"Heel veel, om gek van te worden", zegt een andere vrouw. "Vorige week hadden we een feestje en dat konden we niet eens thuis vierden. Als je een bekertje neerzet, dan zitten er gelijk vijf vliegen in. Ze zitten gewoon in het hele huis. Niks helpt, ze blijven maar komen."

Een andere buurtbewoner is er ook helemaal klaar mee. "Als je er een doodslaat, komen er drie op zijn begrafenis." De bewoners hopen na een handtekeningenactie dat de gemeente alsnog in actie komt om de container vaker te legen.