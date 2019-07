WPT: Nederland naar ruime overwinning op de VS dankzij sublieme derde inning

Evert-Jan 't Hoen tevreden na ruime overwinning op de VS: 'Eindelijk sloegen we heel goed vandaag'

Op het World Port Tournament hebben de Nederlandse honkballers een royale overwinning op de Verenigde Staten geboekt. In het Familiestadion won Oranje met 13-3 van de Amerikaanse ploeg. De basis voor de zege werd gelegd in de derde inning van de wedstrijd.

Daarin kwamen er van de aan slag sterke Nederlandse ploeg maar liefst acht man over de thuisplaat. De wedstrijd was de eerste twee innings, die kort werden onderbroken door een regenpauze, nog in evenwicht geweest. Na de sterke derde inning speelde Nederland de wedstrijd goed uit, en werd de score verder verhoogd. Eerder in de poulefase verloor Oranje nog met 5-0 van Amerika.

"We hadden een beter plan" vertelt bondscoach Evert-Jan 't Hoen. "Eindelijk sloegen we heel goed vandaag, met veel honkslagen en punten. Ik wist dat we het in ons hadden en nu kwam het er eindelijk uit." Gianison Boekhoudt sluit zich aan bij zijn coach. "Als team hadden we nog niet de juiste draai, maar die hebben we nu wel gevonden. Op de juiste momenten kwamen de juiste punten binnen, zo win je wedstrijden."

Door de overwinning op de Verenigde Staten speelt Nederland vrijdagavond tegen Taiwan, voor een plek in de finale. Curaçao en Japan spelen vrijdagmiddag de andere halve eindstrijd. De finale van het WPT is komende zondag.

Bekijk hierboven de volledige interviews met Evert-Jan 't Hoen en Gianison Boekhoudt.