Waterschap gooit belasting fors omhoog: 'voor veiligheid'

Waterschap Hollandse Delta gooit de premies volgend jaar fors omhoog. Dat is nodig omdat er veel achterstallig onderhoud is aan zuiveringsinstallaties en wegen.

Een gemiddeld huishouden op Voorne-Putten, Rozenburg, de Hoeksche Waard, het eiland van Dordrecht en het eiland van IJsselmonde is door de hogere premies komend jaar enkele tientjes meer kwijt. Om hoeveel precies moet na de zomer duidelijk worden.

Hollandse Delta zegt dat er in het verleden is bezuinigd op het onderhoud om de tarieven laag te houden. Daarom is nu een inhaalslag nodig.

Op het onderhoud aan de dijken is nooit beknibbeld, benadrukt het waterschap. ,,Die zijn op orde en veilig'', meldt Hollandse Delta. "Het gaat bijvoorbeeld om renovatie en vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties en investeringen in onderhoud aan wegen en watersystemen."

De fikse upgrade maakt dat er nieuw personeel nodig is. Daarom maakt Hollandse Delta ook geld vrij voor de werving van personeel.