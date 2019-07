NIDA zamelt geld in om niqab-boete te betalen

De Niqab, per 1 augustus verboden.

De politieke partij NIDA, vertegenwoordigd in de raad van Rotterdam en Den Haag, gaat geld inzamelen om de boetes te betalen voor Niqab-draagsters. Het dragen van een niqab, een kledingstuk dat alles bedekt behalve de ogen en de handen, op straat is per 1 augustus verboden.