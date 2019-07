'Flink diepe' sinkhole in Rotterdam-Oost

In de Aluminiumstraat in Rotterdam-Alexander is een sinkhole ontstaan, een gat midden in de straat. Het zinkgat is volgens de brandweer twee bij twee meter en 'flink diep'.

Een probleem met de riolering lijkt de oorzaak te zijn. De straat is afgezet. Er wordt gewerkt aan de reparatie van het riool.

In Rotterdam is de laatste tijd veel te doen om de sinkholes. In Overschie ontstonden in korte tijd meerdere van deze gaten in de weg. Daar stroomde vervolgens het water over de weg. Daar is in de Aluminiumstraat nu geen sprake van.

Een zinkgat ontstaat vooral door een slechte, poreuze ondergrond. Vaak ontstaan ze door werkzaamheden aan de ondergrond of een geknapte waterleiding. Maar zinkgaten kunnen ook langzaam door de loop van de jaren ontstaan, door leidingwater wat langzaam de grond indruppelt.

Volgens experts kan het risico op een sinkhole in kaart gebracht worden. Wetenschappers van de TU Delft meten dagelijks hoe de Rotterdamse bodem verzakt.