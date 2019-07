Burgemeester Lamers van Schiedam ziet ze vliegen

Hij was de tel kwijt. Was het nou 3-1 of 4-1, mogelijk zelfs 5-1? Het verlies tegen aartsrivaal Vlaardingen deed burgemeester Cor Lamers van Schiedam zeer. "Maar het had ook 6-5 kunnen worden", zei de doelman van het nationale burgemeesterselftal beteuterd.

Het voetbaltoernooi om de Waterwegtrofee tussen ambtenarenteams uit Schiedam, Maassluis en Vlaardingen werd donderdag voor de derde keer gehouden. Twee jaar geleden pakte Schiedam de grote 'verzilverde' beker. "Maar we hadden hem ook zelf betaald", lacht Cor Lamers. Vorig jaar won Vlaardingen en ook dit jaar blijft de cup in de Haringstad.

Krachttermen

Hoeveel doelpunten er vielen in de derby was niet belangrijk. Cor Lamers wist het ook niet. Geen VAR of doellijntechnologie op het terrein van het Vlaardingse VFC.

Schiedam won nog wel de openingswedstrijd tegen de gemeentewerkers van Maassluis maar Vlaardingen was een haringmaatje te groot. Het ging er soms zelfs pittig aan toe op het veld. Doelman Lamers had het niet naar zijn zin. Er rolden zelfs krachttermen uit de mond van de grabbelende CDA-politicus.





Strijdlust

Na afloop keerde de rust weer terug. Annemiek Jetten, burgemeester van Vlaardingen, nam de felicitaties van Lamers in ontvangst. "De Vlaardingse gemeenteraad geeft het voorbeeld, die gaan er keihard in, daar moeten wij weer even aan wennen", zei Lamers pestend tegen Jetten. "Dat kennen wij niet meer."

"Strijdlustige types voor vrouw en vaderland", pareerde Jetten lachend. "En toch verdient Maassluis eigenlijk dit jaar de beker", aldus Lamers. Annemiek Jetten van Vlaardingen schaterde het uit. Want haar Vlaardingen won, op punten.