Vliegenoverlast: gemeente haalt container per ongeluk uit route

Omdat het vinkje niet aan stond, was de container niet in de route opgenomen. Sinds eind juni kwamen er ook klachten bij de gemeente. Bewoners klaagden steen en been .

"Medewerkers zijn ook bij de container wezen kijken. De sensor, die meet hoe vol de container is, werd ook nog eens vervangen. Maar het heeft er niet tot geleid dat iemand controleerde of de container in een route stond."

De gemeente is ook nog op zoek naar de brief die de bewoners hadden gestuurd. "We zijn aan het zoeken, maar de brief is in elk geval niet op de juiste plek terecht gekomen."

De dienst Stadsbeheer zit met de kwestie in de maag. "Dit had niet mogen gebeuren. We gaan het ook goed maken met de bewoners."

Vrijdagmorgen is de container geleegd. Daarnaast wordt de container en de put waarin het ding zit door een specialistisch bedrijf schoongemaakt.

Stadsbeheer hoopt dat met de actie de vliegenoverlast is opgelost. De Kralinger Esch ligt immers tegenover het Eiland van Brienenoord, waar eind mei ook al sprake was van een plaag. "Maar we hebben gelukkig niet meer klachten. Dus lijkt er niet meer aan de hand."