Verslaggever volledig bedolven onder de prijswinnende huskies

Roderick Glastra en Anita van Steijn uit Numansdorp zijn 'heel erg trots' op hun kampioenen. Glastra heeft het WK Sledehondrennen al meerdere malen gewonnen, afgelopen jaar werd hij derde.

Glastra is opgegroeid tussen de sledehonden. Hij is niet anders gewend dan tussen de husky-honden te leven. De wedstrijden loopt hij met acht honden, maar alle zeventien honden zijn kampioenen in zijn ogen.

De honden kunnen niet wachten tot het interview met hun baasjes klaar is, ze staan allemaal voor de deur te wachten. Eenmaal buiten wordt verslaggever Maurice hartelijk ontvangen. Van Steijn moet bijspringen om hem overeind te helpen.

De zomer is niet het seizoen van deze honden, maar op de speelweide in Numansdorp komen ze de warme maanden wel door. "Ze hebben een zwembadje staan, dus ze kunnen de pootjes koelen." Maar om te trainen is het voorlopig te warm.

Vanaf eind september gaan Glastra en de honden heel Europa weer door. Nu hebben ze alle negentien vakantie.