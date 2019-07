Rijnmond Staat Stil met organist Gerard van der Zijden

Gerard van der Zijden werkt als organist in de kerk en als uitvaartondernemer. Hij is niet alleen een veelzijdige man, maar hij heeft ook een bijzonder verhaal. Terwijl hij eigenlijk op mannen viel, was hij jarenlang getrouwd met een vrouw. Uit angst om alles kwijt te raken durfde hij niet te zijn wie hij is.

Het christelijk geloof werd Gerard met de paplepel ingegoten. Hij groeide op in Haarlem en later in Capelle aan den IJssel. "De Haarlemse tijd heb ik niet als beklemmend ervaren", zegt Van der Zijden. "Pas later in Capelle werd het iets strenger, omdat we ook naar een christelijke school gingen."

Rond zijn achttiende merkte Gerard dat hij op mannen viel. Hij probeerde dit echter verborgen te houden, om te voorkomen dat hij alle mensen uit zijn omgeving zou kwijtraken. "In die tijd werden er alleen grapjes gemaakt over homoseksualiteit. Ik zag het als iets negatiefs", zegt hij hierover. Dat hij daarna verliefd werd op een vrouw leek in eerste instantie een zege.

Gerard vertelt in Rijnmond Staat Stil (vrijdag 19-20 uur) hoe het verder ging, na zijn huwelijk. Over de spanning tussen geloof en geaardheid.

Hij vertelt ook over zijn liefde voor muziek. Van der Zijden is een begenadigd muzikant die als organist verbonden is aan de Oude of Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. "Een van de mooiste orgels van Nederland", zoals Gerard 'zijn' orgel zelf omschrijft.

Het interview met Gerard van der Zijden is te beluisteren door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.