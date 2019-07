De Indische cultuur? 'Familie, gastvrijheid en eten'

Wat is de dieper liggende betekenis van het woord Indo? Verslaggever Tenny Tenzer (rechts) zoekt het uit.

Wat is de dieper liggende betekenis van het woord Indo? Verslaggever Tenny Tenzer zoekt het uit in een nieuwe aflevering van de serie I.N.D.O. die dit weekend te zien is bij RTV Rijnmond.