Blinde vliegtuigspotter langs startbaan: 'ik hoor het geluid'

Hij is zo goed als blind, maar dat weerhoudt Andor Demarteau er niet van om zijn hobby te beoefenen: het spotten van vliegtuigen. Langs de start- en landingsbaan in Rotterdam hoort hij ze samen met zijn vrouw opstijgen en landen.

Dat hij de vliegtuigen nauwelijks ziet, zit hindert hem niet. "Ik ga volledig af op het geluid van de motoren en op alles wat ik op de scanners van de verkeersleiding hoor", vertelt de spotter langs de baan bij Rotterdam - The Hague Airport.

Andor, in het dagelijks leven IT'er, woont in de omgeving van Schiphol en is daar ook opgegroeid. Soms spot hij op andere plekken, bijvoorbeeld bij Brasserie Waalhaven in Rotterdam, langs de startbaan.

Zijn vrouw gaat altijd mee. Ook zij is gek van vliegtuigen. Ze leerden elkaar kennen op een verjaardag en bleken één grote passie te delen: de vliegtuigen.

"Niet ons hele leven staat in het teken van vliegtuigspotten", bekent Andor, die trouwde op het vliegveld van Lelystad. "Maar het huwelijk stond er wel van in het teken. Er was ook geen trouwauto, maar een vliegtuig. We zijn die dag naar Lelystad komen vliegen."