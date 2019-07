Er komt zaterdagavond een stille tocht voor de vrouw die eerder deze week is vermoord in Vlaardingen. Twee vrienden doen op Facebook een oproep om om 19:00 uur naar de Krabbeplas te komen.

Ze vragen deelnemers om ballonnen mee te nemen. De tocht gaat van de plas naar de Van ‘t Hoffstraat.

Daar is de vrouw eerder deze week neergestoken door haar ex-vriend. Ze overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De dader zit vast.