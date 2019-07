FC Dordrecht legt Fabian de Abreu vast

Peter Drijver (manager technische zaken) verwacht in de komende weken enkele spelers van Feyenoord te verwelkomen. FC Dordrecht heeft een samenwerkingsverband met de Rotterdammers. “Nog twee, misschien wel drie spelers. Het is even afwachten”, zegt Drijver.

Zaterdag oefent FC Dordrecht in Zaltbommel op het veld van Nivo Sparta tegen FC Den Bosch.