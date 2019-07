Natuurhistorisch onthult 'De drol van Ramon' (en hij stinkt niet)

Zou 'ie na al die jaren nog stinken? Of valt het mee? In het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is vrijdag een drol onthuld van Ramon, de Aziatische olifant die vanaf 1971 in Diergaarde Blijdorp leefde tot hij overleed in april 1998.

De enige drol die bewaard is gebleven was in het bezit van kunstenaar Bob van Persie. Hij bemachtigde het uitwerpsel in 1974 en stelde het tentoon in de tentoonstelling 'Kunstenaars verzamelen' in het Lijnbaancentrum.

Daarna lag de drol jarenlang in zijn archief. In 2013 schonk Van Persie, vader van oud-voetballer Robin van Persie, het aan het museum. Hij besloot de drol te schenken na een bezoekje aan het museum. Opeens besefte hij weer de drol in zijn bezit te hebben.

De ingedroogde en volledig intacte drol -inmiddels vrijwel geurloos- ligt naast het skelet van Ramon en is vanaf vandaag te bezichtigen.