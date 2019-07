Huisartsen verbaasd: Franciscus sluit poli Hoogvliet

Volgens een woordvoerder van de ziekenhuizen uit Rotterdam en Schiedam wordt de poli gesloten, omdat het aantal voor Hoogvliet beschikbare specialismen is afgenomen. Ook het aantal patiënten uit Hoogvliet, Spijkenisse en Albrandswaard daalt. De komende week moeten adviserende organen binnen Franciscus het besluit nog bekrachtigen.

"Nou, wij hebben de e-mail al binnen", zegt huisarts Remco Niebuur.

De Franciscus-poli is onderdeel van het medisch centrum Hoogvliet. In het pand zitten naast de huisartsen bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut en een verloskundige.

"Voor de patiënten was de aanwezigheid van de specialisten heel gemakkelijk", vervolgt de huisarts. "We zeiden: waar wilt u heen? Het Ikazia, het Maasstad of naar de specialisten hier boven in het pand? Dan was de keuze snel gemaakt. Uiteraard gingen de mensen naar boven."

Verrassing

Dat Franciscus wil stoppen kwam voor de andere gebruikers van de Stelle dan ook als een verrassing. "Dat er minder personeel is, dat kunnen we begrijpen. Maar dat er elk jaar tien procent minder omzet werd gedraaid, wisten we niet. Als dat nou eerder was gezegd, dan hadden we een plan kunnen maken."

In eerste instantie leek er nog een tussenoplossing te komen. Na de jaarlijkse zomersluiting zou de poli vanaf september drie dagen per week open zijn. Maar dat plan is ingetrokken. De poli gaat vanaf maandag al dicht.

Derde keer

Het is de derde keer dat er een poli in Hoogvliet sluit. Het Ikazia Ziekenhuis had eerst een poli op de Oude Wal. Het Ruwaard Ziekenhuis was de eerste partij die vanuit de Stelle ging werken. Na het faillissement van het Spijkenisser ziekenhuis nam het Vlietland Ziekenhuis de poli in Hoogvliet over.