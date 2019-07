Verdachte dood Vlaardingse vrouw langer vast

De 28-jarige verdachte van de dood van een 25-jarige Vlaardingse blijft langer vastzitten, dat heeft de Rechtbank Rotterdam bekend gemaakt. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.

In de nacht van maandag op dinsdag overleed de jonge Lisa uit Vlaardingen aan haar verwondingen. Ze was neergestoken in haar woning aan de Van 't Hoffstraat.

De politie hield kort na de steekpartij in de Van Leeuwenhoekstraat een verdachte aan. De man was een bekende van het slachtoffer. Het motief voor de steekpartij moet worden gezocht in de relationele sfeer, zegt de politie.

Er komt zaterdagavond een stille tocht voor de vrouw die eerder deze week is vermoord in Vlaardingen. Twee vrienden hebben op Facebook een oproep gedaan te verzamelen om 19:00 uur bij de Krabbeplas.

"We starten onze tocht op de Krabbeplas, bij het tentje en zullen dan door lopen naar haar huis", schrijven de vrienden bij het evenement. Ze roepen op om zoveel mogelijk bloemen mee te nemen, geen ballonnen.