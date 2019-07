'Alle kinderen uit de Hoeksche Waard zouden Fort Buitensluis moeten bezoeken'

Het is 'een pareltje in de Hoeksche Waard', een plek met een 'rijke geschiedenis', maar ook een plek die wat werk nodig heeft: Fort Buitensluis in Numansdorp. Volgend jaar wordt het historische fort flink verbouwd.

"Er gaan hier geweldige dingen gebeuren", zegt Jack de Leeuw, voorzitter van het Fort. "In de eerste plaats willen we laten zien wat er hier allemaal gebeurd is, de geschiedenis van het fort."

De mensen die het fort beheren, willen ervoor zorgen dat ze rond kunnen komen zonder subsidies. Er worden daarom huisjes gebouw voor de verhuur, vertelt beheerder Eric Leget.

"We hebben een hele boel plannen", vertelt Leget. "We gaan het fort geschikt maken voor die erfgoedfunctie." De Leeuw vult aan dat ze ook de jeugd willen betrekken: "We willen alle kinderen van groep 7 uit de hele Hoeksche Waard een keer per jaar op het fort krijgen."

Door de dikke deuren

Wie door de dubbele én behoorlijk dikke deuren komt, staat midden in het oude fort. Het dak is onlangs al opgeknapt. "Het dak is horecabestendig gemaakt", legt Leget uit. "Je kan hier hartstikke mooi een bakkie koffie drinken. Kijk maar eens om je heen."

De omgeving is inderdaad erg mooi, en vanaf het dak is dat helemaal goed te zien.

Het uitzicht vanaf het Fort



Lange geschiedenis

Het fort is in de jaren 90 van de 18e eeuw gebouwd, toen om Nederland te 'beschermen' tegen de Fransen. Aan de andere kant van het Hollands Diep liggen nog meer forten, in totaal liggen er vijf in dit gebied.

"De kanonnen schoten toen nog niet zo ver", vertelt Leget. "En als de vijand eraan zou komen, kon die met forten op beide waterkanten van twee kanten beschoten worden. Uiteindelijk is het hier niet nodig geweest."

Het huidige pand komt uit 1861 en is ook nog 'actief' geweest in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '44/'45 gebruikten de bezetters het fort toen Noord-Brabant al bevrijd was.