Varen met Caroline op haar boot Anna

"Het is heel erg genieten. He-le-maal leuk!", benadrukken de mensen op veerboot Anna. Het pontje vaart net van Numansdorp richting het Brabantse Willemstad. De passagiers hebben allemaal vrij. SchipperĀ Caroline van Wijngaarden is druk aan het werk.

Caroline is sinds een jaar de eigenaar van het pontje en vaart al voor haar vierde jaar bij veerdienst Anna. Jarenlang zeilde ze de wereld over. Toen zij zich uiteindelijk settelde in Nederland, kon Caroline het varen niet achterlaten.

Ze vaart hele dagen heen en weer. "Dat lijkt misschien heel saai, maar is absoluut geen saai stuk om te varen." Het is twintig tot dertig minuten varen en door het vele vrachtverkeer is het best uitdagend.

"Maar ook aan boord is het geweldig", vertelt de schipper. "Ik heb mensen van over de hele wereld op de boot. De wereld komt eigenlijk naar mij toe."

Lekker fietsen

De mensen aan boord genieten mee met Caroline. Zij gaan allemaal fietsen in de omgeving, of hebben net gefietst.

"We gaan aan de overkant fietsen en dan fietsen we over de brug weer terug", vertelt het eerste echtpaar. De avond van tevoren bereiden ze de tocht altijd voor. Op de kaart staat de route aangegeven.

Het koppel uit Rotterdam doet het rondje juist net andersom en gaat zo weer terug naar de camping in Willemstad. Het derde echtpaar komt uit Barendrecht. Ook zij benadrukken nog maar eens dat ze het 'echt iedereen willen aanraden'.