Een vrachtwagen is vanmiddag in Streefkerk van de dijk gereden en tegen een woning tot stilstand gekomen. De chauffeur werd door omstanders uit zijn cabine bevrijd. Daarna moest hij worden gereanimeerd.

In de woning raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het ongeluk gebeurde rond half 5.

Wat er misging wordt nog onderzocht. Er zou een tweede voertuig op de dijk staan, maar het is niet bekend of die een rol heeft gespeeld in het ongeval.