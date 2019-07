Chris Natuurlijk Zomerspecial DordtYart

Jet Manrho verdwijnt in een kunstwerk

Het is vakantie. Zaterdag om 08.00 uur neemt Jet Manrho Chris Natuurlijk mee over het water naar Dordrecht voor een bezoek aan de weelderige tuinen van Villa Augustus aan de ene kant van het Wantij en DordtYart aan de andere kant.

Ieder seizoen gaat Jet Manrho, voorheen van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, voor Chris Natuurlijk op zoek naar een mooie plek die past bij de sfeer van het seizoen en de tijd van het jaar. OP 20 juli een extra lange zomerspecial waarin Chris en Jet de Waterbus naar Dordrecht pakken. Ze nemen de fiets mee, want zo kom je eerder bij bijzondere, onbekende plekken.





Huisschrijver

Onderweg met de fiets naar DordtYart , bezoeken Chris en Jet de tuin van Villa Augustus . Daar ontmoeten ze Wim de Jong, die voor het hotel-restaurant in en om het pomphuis en de oude watertoren aan het Wantij, een blog bij houdt over de mensen die er werken en bijzondere gerechten op de kaart.





Verschijnen/verdwijnen

Voor de laatste keer is deze zomer DordtYart te bezoeken. Na acht jaar stopt de kunstwerkplaats in de voormalige scheepswerf De Biesbosch op 28 juli. De kunstenaars die er werken, hebben zich dit jaar laten inspireren door het thema Verschijnen/verdwijnen . Jet laat aan Chris Natuurlijk haar favoriete kunstwerken binnen én buiten zien.

Natuurkunstenaar

Een ongenodigde gast-kunstenaar heeft buiten de hal zijn sporen achter gelaten. Chris en Jet ontmoeten boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer, die bevestigt dat hier een bever aan het werk is geweest. Een kunstwerk op zich, die afgezaagde boom met knaagsporen en houtsnippers.





Gedicht van Bianca Boer

Jet heeft de Rotterdamse dichter en schrijver Bianca Boer uitgenodigd om een gedicht te schrijven bij een kunstwerk dat op DordtYart is te zien. Omdat het lastig kiezen is, gaat haar gedicht Verschijnen/verdwijnen over meerdere kunstwerken.

Zaterdag 20 juli van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond