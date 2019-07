'Nieuwe aanvaller zat al in het achterhoofd van Feyenoord'

Het seizoen moet nog beginnen, maar nu al stapelen de zorgen zich op in De Kuip. Feyenoord heeft geen algemeen directeur en ook geen eerste spits. Nicolai Jørgensen ligt er weken uit met een knieblessure. "Op het trainingskamp was hij nog vol goede hoop over zijn knieblessure", zegt RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel.

Bij terugkeer in Nederland is er in het ziekenhuis nog onderzoek gedaan naar Jørgensen. Daaruit bleek dat de blessure voor de Deen nog vervelender is en dat Jørgensen nog meer rusttijd nodig heeft.

"Daarmee roept meteen de vraag bij Feyenoord op: durven we het aan om alleen met Jørgensen en Dylan Vente de competitie in te gaan, of moet er nog een spits bij?", zegt Van Eersel. Deze vraag speelde al vóór het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. Volgens Van Eersel wilden de Rotterdammers nog een aanvaller en verdediger halen.

"Een aanvaller zat al in het achterhoofd", benadrukt hij. "En deze ontwikkelingen rondom Jørgensen zullen de beleidsbepalers nog eens sterken dat er echt een aanvaller bij moet." Op salarisgebied is er nog ruimte voor nieuwe spelers.

Berghuis

Alleen transfersommen zijn nog een probleem voor Feyenoord, legt Van Eersel uit. Dat geld kan gecreëerd worden wanneer Steven Berghuis verkocht wordt. De aanvaller wordt gelinkt aan concurrent PSV. "In meerdere opzichten moet Feyenoord dit niet willen."

"Als Feyenoord een echt serieus, eerste bod krijgt voor Berghuis, dan gaat de club toch met PSV onderhandelen", zegt Van Eersel. "Maar dat wordt nu nog afgehouden, omdat Feyenoord meldt dat Berghuis niet te koop is."

